2020-05-29T23:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 74 725 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 30 мая 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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За сутки столичные медицинские учреждения покинули 3 474 пациента.За сутки столичные медицинские учреждения покинули 3 474 пациента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 74 725 человека. За сутки столичные медицинские учреждения покинули 3 474 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего на территории России с начала пандемии смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения более 159 тысяч пациентов. За минувшие сутки из больниц выписались 8 264 человека.

Ранее сайт kp.ru писал, что темпы прироста новых инфицированных в стране снизились в 11,8 раза, достигнув отметки в 2,3% в день, о чем сообщила виц-премьер РФ Татьяна Голикова. Введенные ограничения и активная борьба с пандемией российских врачей позволила снизить коэффициент распространения коронавируса, который на сегодняшний день составляет меньше единицы.

К слову, министерство здравоохранения представило новые рекомендации по подсчету зараженных. Теперь инфицированные коронавирусом, которые переносят болезнь без каких-либо симптомов, не будут учитываться в статистике – они переходят в категорию «носители вируса». Следует отметить, что это лишь рекомендации специалистов, и считать заболевших регионы могут как по старой, так и по новой схеме.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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