О погоде в Москве на 30 мая 2020 года рассказали синоптики

30 Май 2020 2020-05-29T23:57:34+03:00

По прогнозам синоптиков сильный дождь, гроза и порывы ветра с градом в некоторых районах Москвы ожидаются только ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 30 мая 2020 года

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Выходные встретят жителей российской столицы небольшими дождями и по-настоящему теплой погодой. О погоде в Москве и области на субботу, 30 мая 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Утром температура воздуха достигнет отметки в 15 градусов тепла, а днем поднимется до +24 градусов. На протяжении всего дня в столице ожидается сильная облачность, с небольшим дождем, местами порывы северо-восточного ветра будут достигать 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 97%, атмосферной давлении сохранится на уровне 748 мм рт. ст.

По прогнозам синоптиков сильный дождь, гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду с градом в некоторых районах Москвы ожидаются только ночью с 29 по 30 мая. Специалисты МЧС предупредили жителей города о необходимости придерживаться мер безопасности во время грозы и дождя: соблюдать скоростной режим на дорогах, избегать нахождения у водоемов, не рыбачить, обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не укрываться от ливня под деревьями. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 мая Москву и близлежащие регионы атаковал шквал проливных дождей. Только за ночь в столице выпало 15 мм осадков. Ливни продолжились и в течение дня. В Москве побит рекорд по осадкам за последние 70 лет. На территории города выпала месячная норма осадков и был вдвое превышен прошлый рекорд.

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ИСТОЧНИК KP.RU