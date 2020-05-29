Американский солдат спас много жизней, врезавшись в человека на грузовике

29 Май 2020 2020-05-29T23:20:42+03:00

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Американский солдат, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, намерено направил грузовик в человека на мосту и, тем самым, спас бесчисленное количество жизней. Об этом рассказало издание FOX 4.

В среду утром старший сержант Дэвид Ройер разговаривал по телефону со своей невестой Хейли Сиелой, пока стоял в длинной пробке на мосту в Канзасе около Форт Ливенворт. Случайно солдат увидел впереди человека, который вытащил винтовку из машины и начал стрелять по людям. Чуть позже невеста военнослужащего рассказала, что услышала восемь или девять выстрелов.

Сержант принял сложное, но единственно верное в данной ситуации решение: вмешался в события, чтобы спасти жизни невинных людей. Он разогнал свой грузовик и сбил стрелка, нанеся ему критическую травму. Начальник местной полиции позже отметил, что Дэвид Ройер, вероятно, спас бесчисленное количество жизней.

У 37-летнего стрелка при себе было несколько видов оружия – он приехал на мост специально, чтобы без разбору стрелять по людям. Стрелок и жертва, которую он успел подстрелить, еще один солдат, были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Комментируя ситуацию, американский сержант сказал, что он сделал единственную вещь, которая пришла ему в голову, чтобы остановить стрелка.

- Я думаю, что большинство людей сделали бы то же самое на моем месте, - отметил Ройер и добавил, что 15 лет, проведенные в армии США, подготовили его к инциденту.

Невеста Ройера заявила, что хотя ее возлюбленный и не считает себя героем, она будет называть его именно так, ведь «его действия были по-настоящему героическими».

ИСТОЧНИК KP.RU