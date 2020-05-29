2020-05-29T23:46:16+03:00
Общество

В Госдуме поддержали введение прогулок по расписанию в Москве

Ослабление ограничительных мер проводится постепенно.
Михаил СЕМЁНОВ
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Горожане смогут выходить на прогулки по временным правилам - в масках и в определённые дни и часыГорожане смогут выходить на прогулки по временным правилам - в масках и в определённые дни и часыФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 июня в столице начинается второй этап смягчения ограничений, действующих во время коронавируса. Напомним, ранее в Москве вновь открылись промышленные предприятия и стройки. Теперь возобновят работу многие предприятия торговли и бытовых услуг. А горожане смогут выходить на прогулки по временным правилам - в масках и в определённые дни и часы.

Такие меры поддержали в Госдуме.

"Я думаю, что если бы все посидели дома еще две недели, то вирусу просто негде было бы распространяться, - сказала депутат Госдумы Светлана Максимова. - Но сейчас лето начинается, на улице становится тепло, и людей дома не удержишь. Поэтому введение организованных прогулок по расписанию – это выход из ситуации, когда надо избежать появления толп в общественных местах. Но главное, к чему я хочу призвать всех людей: если вы уверены, что вам коронавирус не страшен, и вы не жалеете себя, то подумайте о своих близких!

По словам депутата, меры предосторожности важно соблюдать, даже несмотря на ослабление ограничений.

"С самого начала пандемии я носила маску и перчатки, и, когда был объявлен режим самоизоляции, всех знакомых просила не выходить без особой необходимости на улицу, - говорит Светлана Максимова. - В первые недели самоизоляции Москва действительно была безлюдной – я это наблюдала ежедневно, возвращаясь из Госдумы домой. А потом люди стали получать электронные пропуска, по поводу и без повода выходить из дома, собираться компаниями. Многие – без средств индивидуальной защиты. Я лично сидящим на лавочке у подъезда бабушкам раздавала маски, просила их поберечь себя".

Депутат перенесла тяжёлую коронавирусную пневмонию.

"Я сама очень тяжело переболела: две недели провела в реанимации под капельницей с температурой 39,6 и пораженными легкими, - сказала Максимова. - Половину этого времени – без сознания. Когда приходила в себя, накрывал страх: а вдруг я завтра не проснусь? Этот страх и сейчас, после выписки во мне сидит – коронавирус-то пока не изучен до конца, поэтому тревожусь: а вдруг он вернется? Многие отнеслись к вирусной угрозе беспечно и самоуверенно, думая, что их это не коснется. Но если бы они увидели то ,что увидела в больнице я, то может быть, вели бы себя по-другому. В соседних палатах лежали люди с отказавшими от коронавируса почками, разными осложнениями. И кто-то из них умирал…

ИСТОЧНИК KP.RU

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