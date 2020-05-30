Молодежь бросилась скупать квартиры в Москве во время самоизоляции

30 Май 2020 2020-05-30T00:07:04+03:00

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Во время режима самоизоляции, введённого властями из-за пандемии коронавирусной инфекции, спрос на квартиры в столице России заметно снизился. Самыми активными покупателями стали молодые люди от 25 до 40 лет – их доля на вторичном рынке недвижимости поднялась с 55% в начале года до 80% по итогам текущего месяца. Об этом сообщило агентство «ИНКОМ-Недвижимость».

Специалисты отметили, что молодые россияне буквально «бросились скупать» квартиры – они готовы приходить на просмотр жилья, невзирая на риск заразиться вирусов. А вот продавцы показали большую осторожность: далеко не все из них соглашаются показывать квартиры из-за пандемии, что значительно осложняет выбор потенциальных покупателей.

Активность на вторичном рынке недвижимости остается низкой. Количество сделок по покупке и продажи квартир в Москве снизилось в четыре раза по сравнению с мартом. В 8 раз меньше стало вносимых за жилье авансов, в 5 раз сократилось количество звонков от потенциальных покупателей.

- Как правило, для сделки на вторичном рынке жилья нужно участие трех человек: продавца, покупателя, риелтора. В сложившихся обстоятельствах третий участник не может лично присутствовать из-за самоизоляции. В результате почти в каждом "треугольнике" есть как минимум одна сторона, отказывающаяся на время от сотрудничества, - рассказали в агентстве.

Эксперты отметили, что, вероятнее всего, даже после снятия ограничений некоторые жители города продолжат избегать личных контактов, поэтому активность на вторичном рынке жилья останется низкой.

Как ранее писал сайт Kp.ru, в России появился регион, которые в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса ввел обнуление коммунальных платежей для малоимущих семей. Компенсацию жители субъекта смогут получить за апрель этого года, а выплаты им произведут до конца текущего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU