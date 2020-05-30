2020-05-30T02:40:55+03:00
Общество

День проведения Парада Победы объявлен выходным

Шествие в этом году состоится 24 июня
Ксения АНУФРИЕВА
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День проведения Парада Победы объявлен выходнымДень проведения Парада Победы объявлен выходнымФото: Shutterstock
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Российский президент Владимир Путин объявил, что 24 июня в этом году будет нерабочим днем с сохранением за сотрудниками заработной платы. Именно на эту даты по указу главы государства перенесли Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также салют в ознаменование данного праздника. Об этом сообщили представители Кремля 29 мая.

Президент РФ подписал соответствующий указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в честь праздника Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада. С 10:00 по московскому времени на Красной площади в российской столице, а также иных городах государства пройдут военные парады, в 22:00, вечером, состоится праздничный артиллерийский салют.

Тренировки парада пройдут с 8 по 15 июня на парадной площадке в подмосковном Алабине, а 17 и 18 числа состоятся репетиции ночью на московской Красной площади. Генеральная репетиция шествия пройдет 20 июня этого года. Перед тренировками каждый солдат пройдет тест для диагностики коронавирусной инфекции. Тренироваться военнослужащие будут в полном комплекте средств индивидуальной защиты – в перчатках и масках. Кроме того, будет запрещено общение между солдатами из разным подразделений, за чем будут внимательно следить военные медики.

Как ранее писал сайт kp.ru, важное мероприятие в честь Дня Победы, которое должно было пройти 9 мая, пришлось перенести из-за тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вместо привычного гражданам военного шествия в Москве и еще пятидесяти городах России состоялся парад авиационной военной техники. Жители страны смогли увидеть, как в небе организованными боевыми порядками пролетели десятки воздушных судов. Данное шоу должны повторить и 24 июня, на которое перенесли Парад Победы и салют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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