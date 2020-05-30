Захарова оценила разрыв США отношений с ВОЗ

30 Май 2020 2020-05-30T02:52:04+03:00

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Соединенные Штаты, разрывая отношения со Всемирной организацией здравоохранения, нанесли огромный по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в то время, когда миру как никогда нужно объединиться ради общего блага для победы над пандемией. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя решение американского президента Дональда Трампа о разрыве связей с организацией.

- Сейчас миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией коронавируса, а Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения. Что Соединенные Штаты смогут предложить миру взамен? Во время пандемии открылась миру очень печальная картина об американской системе здравоохранения. Это не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере, - заявила представитель МИД РФ в интервью ТАСС.

Напомним, накануне сайт kp.ru сообщал некоторые подробности разрыва отношений США со Всемирной организацией здравоохранения, о котором объявил американский президент. Глава Штатов заявил, что такое решение приняли, потому что ВОЗ отказалась провести «нужные ей реформы», хотя, по его словам, США представляли детальный план изменений, но в организации отказались пойти навстречу.

ИСТОЧНИК KP.RU