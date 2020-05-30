2020-05-30T03:03:20+03:00
Наука

Астронавт сообщил, почему нельзя свистеть в скафандре

Канадец совершил три полёта в космическое пространство
Ксения АНУФРИЕВА
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Астронавт сообщил, почему нельзя свистеть в скафандреАстронавт сообщил, почему нельзя свистеть в скафандреФото: Александр ГЛУЗ
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Астронавт из Канады Кристофер Хэдфилд, совершивший несколько полетов, рассказал, почему нельзя свистеть в скафандре во время выхода в открытый космос. На соответствующий вопрос пользователя он ответил на своем сайте.

По словам астронавт свистеть, находясь в скафандре, не получится из-за слишком низкого давления. Воздух в такой момент очень разреженный при давлении 4,3 фунта на квадратный дюйм (или 220 миллиметров ртутного столба).

Кристофер Хэдфилд отметил, что при производстве скафандров давление специально сильно занижают, ведь так космонавтам в них легче работать.

Канадец совершил три полета в космическое пространства. Два из них – на шаттле США с посещением орбитальных станций "Мир" и МКС, а последний полет Хэдфилд совершил на космическом корабле «Союз» с длительным пребыванием на Международной космической станции. В рамках своей работы астронавт также выполнил два выхода в открытый космос и на своем сайте неоднократно рассказывал о том, как чувствуют себя космонавты на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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