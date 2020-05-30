30 Май 2020 2020-05-30T03:24:26+03:00

Выплачивать пособия на детей до 16 лет начнут с 1 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

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По результатам рассмотрения заявок о единовременной выплате на детей в возрасте от 3 до 16 лет, десять миллионов российских семей получат данную меру поддержки 1 июня 2020 года. Деньги выплатят на 15 миллионов детей согласно заявлениям, которые подали родители до 22 мая, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

Большинство родителей обратились за выплатой через единый портал государственных услуг, поэтому могут легко отслеживать свои заявления и этапы их рассмотрения в личном кабинете. Если же заявка была подана лично, то уточнить этап рассмотрения семьи могут по телефону клиентской службы.

- В случае отказа родители получат соответствующее уведомление в течение одного дня после рассмотрения заявления. Отказ может произойти, если родители живут за рубежом или, например, являются гражданами другого государства, а также по причине ошибок в заявлении, - отметили специалисты ведомства, подчеркнув, что отказы из-за ошибок происходят крайне редко, но родителям все равно следует внимательно указывать данные, особенно реквизиты счетов.

Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, что о детских выплатах в размере 10 тысяч рублей ранее сообщал в ходе своего очередного обращения к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом и экономического кризиса из-за пандемии президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU