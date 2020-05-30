У Белого дома прошла акция протеста из-за убийства афроамериканца полицейским

30 Май 2020 2020-05-30T04:50:37+03:00

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Американские правоохранительные органы были вынуждены перекрыть доступ в Белый дом из-за проходящей рядом со зданием акции протеста против насилия со стороны полицейских. Негодование со стороны протестующих вызвала недавняя ситуация вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания американскими правоохранителями в Миннеаполисе. О протесте рассказало NPR.

Многочисленная протестная акция развернулась прямо рядом с Белым домов в Лафайет-сквере. По сообщению местные СМИ, американская секретная служба, которая обеспечивает безопасность первых лиц США, не выпускает журналистов из президентской резиденции, а также никого не запускает в нее.

Несколько тысяч демонстрантов выступили против произвола правоохранительных органов, они требует справедливости в отношении убитого Флойда и привлечения к ответственности виновных. Многие из протестующих пришли на акцию в средствах индивидуальной защиты из-за бушующей в стране пандемии, однако почти никто не соблюдает социальную дистанцию.

Несколько тысяч демонстрантов выступили против произвола правоохранительных органов, они требует справедливости в отношении убитого ФлойдаФото: REUTERS

Издание The Washington Post также сообщило о нескольких стычках между полицией и демонстрантами около Белого дома. Правоохранители уже задержали несколько человек, остальные протестующие пытались им помешать.

К слову, акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами, проходят в более чем 10 городах Соединенных Штатов. Президент страны Дональд Трамп назвал ужасными действия полицейских при задержании афроамериканца

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами, проходят в более чем 10 городахФото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, в Миннеаполисе уже арестовали полицейского, которого подозревают в убийстве афроамериканца при задержании. Правоохранители полагают, что именно арестованный офицер давил на шею задержанного темнокожего коленом, несмотря на жалобы о невозможности дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU