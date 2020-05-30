2020-05-30T05:05:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

За сутки в стране от заболевания погибли 1124 человека
Ксения АНУФРИЕВА
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Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за суткиБразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за суткиФото: REUTERS
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За минувшие сутки в Бразилии зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям заражения коронавирусной инфекцией: за один день в стране заболели почти 27 тысяч человек, погибли от болезни 1124 пациента. Об этом 30 мая сообщило министерство здравоохранения Бразилии.

По данным на сегодняшний день в стране медики подтвердили более 465 тысяч случаев коронавируса, за сутки данный показатель увеличился на 26 928 человек.

Самыми пострадавшими из-за пандемии регионами стали штат Сан-Паулу, где от коронавируса скончались более 7,2 тысячи пациентов и более 101 тысячи человек заразились, а также Рио-де-Жанейро. С начала эпидемии на территории Бразилии от коронавируса погибли 27 878 пациентов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом, отодвинув с этой позиции Россию. Страна на фоне пандемии столкнулась с политическим конфликтом - часть политиков, в их числе президент Болсонару, настаивает на снятии ограничений и отказа от режима изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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