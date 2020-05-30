2020-05-30T06:03:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

Самое главное – не поддаваться панике и не впадать в крайности
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавирусаЭксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавирусаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ни на одном из этапов лечения от коронавирусной инфекции не следует заниматься самолечением и пить медикаменты без назначения специалистов. Об этом рассказал профессор РАН Кирилл Зыков.

Эксперт призвал жителей России не впадать в крайности из-за пандемии.

- Каких-либо специфических дополнительных фармакологических мероприятий, которые пациентам необходимо предпринимать, выделить не могу. Первая и главная рекомендация – не заниматься самолечением ни на одном из этапов. И не стоит впадать в крайности, первая из которых: «коронавирусной инфекции не существует», а вторая – «мы все переболеем, кто выживет, тот выживет». Эти точки зрения в корне не верны, - подчеркнул Зыков в интервью "Парламентской газете".

Профессор отметил, что нельзя принимать лекарства без назначения медиков, поскольку самостоятельный прием медикаментов может нанести значительный вред организму человека, вызвать серьёзные побочные эффекты.

- Существуют лекарства, которые нам могут позволить снизить цитокиновый шторм. Но, как и все остальное, они имеют две стороны. Плюс от них – снижение воспаления, минус - воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, бактерий. Нельзя принимать лекарства просто так, врачи очень ответственно относятся к их назначению. Каждый из них имеет побочные эффекты, - рассказал эксперт.

Кирилл Зыков добавил, что это касается и противомалярийных препаратов, которые недавно показали свою эффективность против вируса. У них также есть побочные эффекты, поэтому самостоятельный прием таких медикаментов строго запрещен врачами.

Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время на территории России зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела. Тестирование уже прошли более девяти миллионов жителей страны.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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