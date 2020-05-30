Развод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношений

30 Май 2020 2020-05-30T06:33:34+03:00

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Недавно стало известно о том, что очередная супружеская пара актеров не выдержала испытаний времени: Евгения Лоза развелась с Антоном Батыревым, о чем сообщила поклонникам на своей странице в Инстаграме.

Как написала артистка, они с мужем приняли совместное решение о разводе, но остались в хороших отношения. Евгения не стала интриговать поклонников и честно прокомментировала ситуацию о разрыве. Артистка уверена, что данная ситуация только к лучшем, ведь теперь уже бывшие супруги смогут спокойно идти каждый своей дорогой. Что именно стало причиной столь стремительного и неожиданного разрыва отношений – пока что неизвестно. По словам Лозы они с мужем расстались на хорошей ноте, оставшись близкими людьми.

Антон и Евгения познакомились на съемках сериала «На качелях судьбы». Почти сразу после съемок они приняли решение жить вместе, а летом прошлого года пара узаконила свои отношения. Гармония в семье, судя по всему, длилась недолго: прожив вместе меньше года, пара решила развестись.

Следует отметить, что для Антона это не первые брачный союз: он был женат дважды, при чем от второго брака у него родился сын. С экс-супругой он также остался в хороших отношениях и принимает активное участие в воспитании своего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU