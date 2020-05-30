2020-05-30T06:33:34+03:00
Звезды

Развод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношений

Уже бывшие супруги познакомились на съемках сериала «На качелях судьбы»
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Развод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношенийРазвод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Недавно стало известно о том, что очередная супружеская пара актеров не выдержала испытаний времени: Евгения Лоза развелась с Антоном Батыревым, о чем сообщила поклонникам на своей странице в Инстаграме.

Как написала артистка, они с мужем приняли совместное решение о разводе, но остались в хороших отношения. Евгения не стала интриговать поклонников и честно прокомментировала ситуацию о разрыве. Артистка уверена, что данная ситуация только к лучшем, ведь теперь уже бывшие супруги смогут спокойно идти каждый своей дорогой. Что именно стало причиной столь стремительного и неожиданного разрыва отношений – пока что неизвестно. По словам Лозы они с мужем расстались на хорошей ноте, оставшись близкими людьми.

Антон и Евгения познакомились на съемках сериала «На качелях судьбы». Почти сразу после съемок они приняли решение жить вместе, а летом прошлого года пара узаконила свои отношения. Гармония в семье, судя по всему, длилась недолго: прожив вместе меньше года, пара решила развестись.

Следует отметить, что для Антона это не первые брачный союз: он был женат дважды, при чем от второго брака у него родился сын. С экс-супругой он также остался в хороших отношениях и принимает активное участие в воспитании своего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние новости на утро 30 мая 2020: ученые из Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса
Развод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношений
Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 мая 2020: парикмахерские откроют уже 3 июня
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 мая 2020 года составило 37 503 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 2 408 человек
Эксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Коронавирус в Москве, последние новости на 30 мая 2020: на ВДНХ открывается прокат самокатов
Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 мая 2020 года составило 175 829 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 74 725 человек
Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения онкологии
Флинн просил Кисляка предпринять "соразмерные шаги" в ответ на американские санкции
Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon