Последние новости на утро 30 мая 2020: ученые из Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T06:59:57+03:00

Китайские исследователи опровергли первоначальную версию о том, что первый зараженный коронавирусом появился на рынке в Ухане Фото: Иван МАКЕЕВ

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Последние новости на утро 30 мая 2020 года: китайские исследователи опровергли первоначальную версию о том, что первый зараженный коронавирусом появился на рынке в Ухане и раскрыли правду о происхождении смертельного заболевания. Для этого специалисты страны внимательно изучили образцы с рынка, в результате чего выяснили, что данное место никаким образом не связано с распространением инфекции, а также с другими местами Уханя, где появились первые инфицированные жители. А вот версию о том, что коронавирус людям передался от летучих мышей ученые из Китая, в очередной раз, подтвердили.

Пока исследователи пытаются установить, откуда взялся COVID-19, тысячи людей во всем мире пытаются вылечиться от заболевания. Профессор РАН Кирилл Зыков рассказал о главной рекомендации по лечению коронавируса: не прибегать к самолечению и не впадать в крайности. Под «крайностями» в своих рассуждениях специалист подразумевал абсурдную убежденность в том, что коронавируса не существуют, и противоположное мнение – «мы все переболеем, выживет сильнейший». И та, и другая версия абсолютно не соответствуют действительно, предупредил профессор.

Другой ученые, на этот раз из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты. Потенциальный источник смертельного заболевания – куры с птицефабрик, которые содержаться в антисанитарных условиях и могут стать разносчикам инфекции, как это уже произошло в начале 2020 года в Китае и Польше.

Пандемия сорвала многие планы россиян, в том числе, заставила властей перенести дату Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Шествие состоится 24 июня, президент России Владимир Путин объявил данный день выходным с сохранением за сотрудниками заработной платы.

Тем временем, в США проходят массовые акции протеста против произвола и насилия со стороны правоохранителей после убийства полицейским задержанного афроамериканца. В столице страны сегодня перекрыли доступ в Белый дом из-за нескольких стычек демонстрантов с полицейскими прямо у входа в президентскую резиденцию. Протесты прошли в 10 городах Соединенных Штатов, американцы требуют справедливости для погибшей жертвы произвола и суда над виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU