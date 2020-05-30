Москалькова назвала попыткой переписать историю провокацию на акции "Бессмертный полк"

30 Май 2020 2020-05-30T07:27:42+03:00

9 мая 30 человек разместили портреты лидеров нацистской Германии под вымышленными именами ветеранов войны

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Провокации на акции "Бессмертный полк" говорят о попытке "переписать историю", считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен считает, что акция "Бессмертный полк" сплачивает россиян, как ни одна другая. Пытаться принизить значение подвига участников Великой Отечественной войны могут только противники укрепления России.

- Поэтому противники укрепления России, её нравственного стержня, предпринимают и будут дальше пытаться предпринимать попытки опорочить "Бессмертный полк", принизить роль и значение наших отцов и дедов в победе над фашизмом, переписать историю. Абсолютно бесполезная затея, - передаёт ТАСС слова Москальковой.

ИСТОЧНИК KP.RU