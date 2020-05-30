2020-05-30T07:27:42+03:00
Общество

Москалькова назвала попыткой переписать историю провокацию на акции "Бессмертный полк"

9 мая 30 человек разместили портреты лидеров нацистской Германии под вымышленными именами ветеранов войны
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Москалькова считает провокацию на "Бессмертном полку" попыткой переписать историюМоскалькова считает провокацию на "Бессмертном полку" попыткой переписать историюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Провокации на акции "Бессмертный полк" говорят о попытке "переписать историю", считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен считает, что акция "Бессмертный полк" сплачивает россиян, как ни одна другая. Пытаться принизить значение подвига участников Великой Отечественной войны могут только противники укрепления России.

- Поэтому противники укрепления России, её нравственного стержня, предпринимают и будут дальше пытаться предпринимать попытки опорочить "Бессмертный полк", принизить роль и значение наших отцов и дедов в победе над фашизмом, переписать историю. Абсолютно бесполезная затея, - передаёт ТАСС слова Москальковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Уругвая помещён на карантин из-за встречи с заражённой коронавирусом чиновницей
Москалькова назвала попыткой переписать историю провокацию на акции "Бессмертный полк"
Между Трампом и Меркель произошёл "горячий спор" по вопросу "Северного потока - 2"
Последние новости на утро 30 мая 2020: ученые из Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса
Развод Евгении Лозы и Антона Батырева: что стало причиной разрыва отношений
Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 мая 2020: парикмахерские откроют уже 3 июня
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 мая 2020 года составило 37 503 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 2 408 человек
Эксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Коронавирус в Москве, последние новости на 30 мая 2020: на ВДНХ открывается прокат самокатов
Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 мая 2020 года составило 175 829 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 мая 2020 года увеличилось до 74 725 человек
Российские ученые разработают «ускоритель» для лечения онкологии
Флинн просил Кисляка предпринять "соразмерные шаги" в ответ на американские санкции
Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon