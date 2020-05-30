Москалькова назвала попыткой переписать историю провокацию на акции "Бессмертный полк"
Провокации на акции "Бессмертный полк" говорят о попытке "переписать историю", считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен считает, что акция "Бессмертный полк" сплачивает россиян, как ни одна другая. Пытаться принизить значение подвига участников Великой Отечественной войны могут только противники укрепления России.
- Поэтому противники укрепления России, её нравственного стержня, предпринимают и будут дальше пытаться предпринимать попытки опорочить "Бессмертный полк", принизить роль и значение наших отцов и дедов в победе над фашизмом, переписать историю. Абсолютно бесполезная затея, - передаёт ТАСС слова Москальковой.
ИСТОЧНИК KP.RU