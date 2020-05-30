2020-05-30T07:46:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент Уругвая помещён на карантин из-за встречи с заражённой коронавирусом чиновницей

На встрече с заболевшей коллегой были также министр обороны страны и несколько членов правительства
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Уругвая уш`л на карантин из-за встречи с заразившимся коронавирусомПрезидент Уругвая уш`л на карантин из-за встречи с заразившимся коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президента Уругвая Луиса Лакалье Поу и нескольких членов правительства поместили на карантин после встречи с заражённой коронавирусом чиновницей, сообщила пресс-служба администрации президента.

Отмечается, что президент Лакалье Поу, министр национальной обороны Хавьер Гарсиа и ещё несколько участников встречи сдадут тест на коронавирус. На встрече с ними была глава регионального отделения министерства социального развития, у которой был подтверждён диагноз коронавируса.

- Президент и остальные чиновники, а также участники встречи будут находиться на карантине до тех пор, пока не будут получены результаты анализа, - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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