Президент Уругвая помещён на карантин из-за встречи с заражённой коронавирусом чиновницей
Президента Уругвая Луиса Лакалье Поу и нескольких членов правительства поместили на карантин после встречи с заражённой коронавирусом чиновницей, сообщила пресс-служба администрации президента.
Отмечается, что президент Лакалье Поу, министр национальной обороны Хавьер Гарсиа и ещё несколько участников встречи сдадут тест на коронавирус. На встрече с ними была глава регионального отделения министерства социального развития, у которой был подтверждён диагноз коронавируса.
- Президент и остальные чиновники, а также участники встречи будут находиться на карантине до тех пор, пока не будут получены результаты анализа, - отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU