2020-05-30T08:06:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников рассказал, что помешает новой вспышке коронавируса

Специалист объяснил, как избежать угрозы заражения во время прогулки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавирусаДоктор Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавирусаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Соблюдение социальной дистанции остаётся главным способом предотвращения новой вспышки коронавируса, заявил в своей социальной сети врач и телеведущий Александр Мясников.

Рассуждая о смягчении ограничительных мер, при котором во многих российских регионах жители смогут гулять с 1 июня, Мясников отметил, что важно соблюдать не только дистанцию, но и расписание прогулок, поскольку массовые скопления людей на улице неизбежно приведут к росту числа заражений.

- Основная мера предосторожности - соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать - никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все - о какой социальной дистанции может идти речь?, - заявил Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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