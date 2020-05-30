Доктор Мясников рассказал, что помешает новой вспышке коронавируса
Соблюдение социальной дистанции остаётся главным способом предотвращения новой вспышки коронавируса, заявил в своей социальной сети врач и телеведущий Александр Мясников.
Рассуждая о смягчении ограничительных мер, при котором во многих российских регионах жители смогут гулять с 1 июня, Мясников отметил, что важно соблюдать не только дистанцию, но и расписание прогулок, поскольку массовые скопления людей на улице неизбежно приведут к росту числа заражений.
- Основная мера предосторожности - соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать - никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все - о какой социальной дистанции может идти речь?, - заявил Мясников.
ИСТОЧНИК KP.RU