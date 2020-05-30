Доктор Мясников рассказал, что помешает новой вспышке коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T08:06:44+03:00

Специалист объяснил, как избежать угрозы заражения во время прогулки

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Соблюдение социальной дистанции остаётся главным способом предотвращения новой вспышки коронавируса, заявил в своей социальной сети врач и телеведущий Александр Мясников.

Рассуждая о смягчении ограничительных мер, при котором во многих российских регионах жители смогут гулять с 1 июня, Мясников отметил, что важно соблюдать не только дистанцию, но и расписание прогулок, поскольку массовые скопления людей на улице неизбежно приведут к росту числа заражений.

- Основная мера предосторожности - соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать - никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все - о какой социальной дистанции может идти речь?, - заявил Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU