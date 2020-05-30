Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
После окончания пандемии коронавируса на рост доходов могут рассчитывать PR-менеджеры, специалисты по SMM, контент-менеджеры и продюсеры, поскольку бизнес будет нуждаться в продвижении и развитии своего сервиса, считают эксперты Института прогрессивного образования.
В исследовании также сказано, что более востребованными станут IT-специалисты, аналитики и онлайн-маркетологи.
При этом кризисные условия также увеличат доходы антикризисных менеджеров, финансовых консультантов, а также специалистов в области логистики и тайм-менеджмента, сообщает RT.
ИСТОЧНИК KP.RU