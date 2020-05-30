2020-05-30T10:08:28+03:00
Общество

Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты

Необходимость в развитии бизнеса сделает специалистов в этой сфере ещё более востребованными
Ася КУЗНЕЦОВА
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Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемииНазваны профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемииФото: "КП" Архив
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После окончания пандемии коронавируса на рост доходов могут рассчитывать PR-менеджеры, специалисты по SMM, контент-менеджеры и продюсеры, поскольку бизнес будет нуждаться в продвижении и развитии своего сервиса, считают эксперты Института прогрессивного образования.

В исследовании также сказано, что более востребованными станут IT-специалисты, аналитики и онлайн-маркетологи.

При этом кризисные условия также увеличат доходы антикризисных менеджеров, финансовых консультантов, а также специалистов в области логистики и тайм-менеджмента, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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