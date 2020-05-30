В Москве количество осадков побило двойной рекорд
В пятницу, 29 мая, дожди в столице составили 120% от нормы месяца
В Москве в пятницу выпало 120% месячной нормы осадковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Москве выпало 120% от месячной нормы осадков в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
- В результате атаки балканского циклона на Москву за минувшие сутки пролилось в общей сложности 61 миллиметр осадков, что составляет 120% месячной нормы - 51 миллиметр. Таким образом, установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги, - рассказал РИА Новости синоптик.
ИСТОЧНИК KP.RU