В Москве количество осадков побило двойной рекорд

30 Май 2020 2020-05-30T10:33:09+03:00

В Москве в пятницу выпало 120% месячной нормы осадков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 29 мая, дожди в столице составили 120% от нормы месяца

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В Москве выпало 120% от месячной нормы осадков в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- В результате атаки балканского циклона на Москву за минувшие сутки пролилось в общей сложности 61 миллиметр осадков, что составляет 120% месячной нормы - 51 миллиметр. Таким образом, установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги, - рассказал РИА Новости синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU