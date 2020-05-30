2020-05-30T14:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В России около 500 миллиардов рублей уйдёт на борьбу с коронавирусом

Такую сумму назвал министр здравоохранения Михаил Мурашко
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей, сообщил Михаил МурашкоРоссия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей, сообщил Михаил МурашкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия потратит на борьбу с коронавирусом в общей сложности порядка 500 миллиардов рублей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- На борьбу с коронавирусной инфекцией из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено порядка 500 миллиардов рублей, это очень значительная сумма, которая сопоставима... со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи, - заявил Мурашко в ходе своего выступления на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".

ИСТОЧНИК KP.RU

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