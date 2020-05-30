2020-05-30T14:45:28+03:00
Политика

Путин: Серьёзных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось

Срок договора скоро истекает, также отметил президент
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Путин заявил, что серьёзных переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США начать не удалосьПутин заявил, что серьёзных переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США начать не удалосьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что серьёзных переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США начать не удалось.

Путин также отметил, что срок договора СНВ-3 скоро истекает.

Президент России сообщил на на совещании с постоянными членами Совбеза в субботу, 30 мая, что на встрече запланировано обсуждение текущих вопросов безопасности и международной повестки дня. Он отметил, что необходимо определить окончательную позицию России по выходу США из договора по открытому небу.

- Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, - добавил Владимир Путин.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Май в Москве может стать самым дождливым за почти 200 лет
В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
Лавров сообщил, что больше 25 тысяч россиян ожидают эвакуации из других стран
Путин предложил Совбезу обсудить открытие стран для туризма
Путин: Серьёзных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось
Рабочие пропуска в Москве продлили до 14 июня автоматически
В Минздраве сообщили, когда приходят в норму лёгкие после заражения коронавирусом
В России около 500 миллиардов рублей уйдёт на борьбу с коронавирусом
Минздрав: Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели
Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году
Переболевшие коронавирусом не смогут участвовать в испытаниях вакцины
Центр "Вектор" планирует к сентябрю закончить клинические испытания вакцины от коронавируса
Созданную "Вектором" вакцину от коронавируса можно будет закапать в нос
Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса
В проект нового КоАП добавили штраф за отказ от обязательной вакцинации
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе
В России за сутки 181 человек умер от коронавируса
В Москве количество осадков побило двойной рекорд
В России врачей наградят за отличие в борьбе с коронавирусом
Волна банкротств в США стала крупнейшей с 2009 года
Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
В Москве число вылечившихся от коронавируса пациентов достигло 78 324