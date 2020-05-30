Путин: Серьёзных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось

30 Май 2020 2020-05-30T14:45:28+03:00

Путин заявил, что серьёзных переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США начать не удалось Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин заявил, что серьёзных переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США начать не удалось.

Путин также отметил, что срок договора СНВ-3 скоро истекает.

Президент России сообщил на на совещании с постоянными членами Совбеза в субботу, 30 мая, что на встрече запланировано обсуждение текущих вопросов безопасности и международной повестки дня. Он отметил, что необходимо определить окончательную позицию России по выходу США из договора по открытому небу.

- Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, - добавил Владимир Путин.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, обвинив Россию в нарушении условий соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU