2020-05-30T15:16:21+03:00
Общество

Путин предложил Совбезу обсудить открытие стран для туризма

Президент считает, что этот вопрос нужно обусждать с медиками и санитарными врачами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин призвал оценить ситуацию с безопасностью туризмаВладимир Путин призвал оценить ситуацию с безопасностью туризмаФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности призвал обсудить вопрос возвращения к туризму. Пандемия коронавируса еще не завершена, но ряд стран отменяют ограничения для иностранцев.

Эти страны условно можно разделить на две группы - те, для экономики которых туризм основной источник пополнения бюджета, и страны, где эпидситуация улучшилась. Некоторые государства из второй группы, после открытия, столкнулись с вновь увеличивающимся числом зараженных.

- Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению,- сказал президент, его слова приводит сайт Кремля. - Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас.

Владимир Путин напомнил, что еще не все россияне эвакуированы из-за границы. Больше 25 тысяч человек ожидают возвращения на Родину, эти люди фактически остались заблокированы в иностранных государствах из-за пандемии коронавируса, когда страны прекратили временно авиасообщение.

Желающим вернуться, а также получить материальную компенсацию - на питание и проживание, нужно заполнить анкеты на сайте Госуслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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