Путин предложил Совбезу обсудить открытие стран для туризма
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности призвал обсудить вопрос возвращения к туризму. Пандемия коронавируса еще не завершена, но ряд стран отменяют ограничения для иностранцев.
Эти страны условно можно разделить на две группы - те, для экономики которых туризм основной источник пополнения бюджета, и страны, где эпидситуация улучшилась. Некоторые государства из второй группы, после открытия, столкнулись с вновь увеличивающимся числом зараженных.
- Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, с санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению,- сказал президент, его слова приводит сайт Кремля. - Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас.
Владимир Путин напомнил, что еще не все россияне эвакуированы из-за границы. Больше 25 тысяч человек ожидают возвращения на Родину, эти люди фактически остались заблокированы в иностранных государствах из-за пандемии коронавируса, когда страны прекратили временно авиасообщение.
Желающим вернуться, а также получить материальную компенсацию - на питание и проживание, нужно заполнить анкеты на сайте Госуслуги.
ИСТОЧНИК KP.RU