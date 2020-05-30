Лавров сообщил, что больше 25 тысяч россиян ожидают эвакуации из других стран

30 Май 2020 2020-05-30T15:21:36+03:00

Около 240 тысяч граждан уже вернулись на Родину с 18 марта

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что возвращения в Россию ожидают 25 153 гражданина РФ. Эти люди не могут попасть домой из-за коронавирусной блокировки, отмены авиасообщения между странами.

- Мы в рамках решений, которые принимаются оперативным штабом с 18 марта этого года, обеспечили вывоз 240 тысяч наших граждан, даже чуть больше. Остается по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 200,- сообщил Сергей Лавров на совещании Совбеза.

Эти списки составляют на основании анкет, которые заполняют россияне, застрявшие за границей. Россияне имеют право на материальную помощь - деньги дают на питание и проживание, ведь у туристов истек срок бронирования номеров и деньги на исходе.

Из бюджета в начале мая выделили 500 миллионов рублей.

Президент Владимир Путин призвал оценить ситуацию, чтобы понять, возможно ли возобновление туризма. Ряд стран объявили об открытии границ. К оценке президент призвал привлечь санитарных врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU