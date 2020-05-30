Мурашко рассказал, что помогло спасти 10 тысяч жизней во время пандемии коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T16:00:48+03:00

Задействованы около 10 процентов реанимационных коек для пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Министр здравоохранения заявил, что на подготовку к эпидемии было три недели

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российским медикам удалось спасти около 10 тысяч жизней на фоне пандемии коронавируса. Все благодаря тому, что власти за короткое время смогли настроить систему помощи зараженным.

- За короткий промежуток времени нам всем надо было собраться и выстроить систему помощи, у нас на все было максимум 3 недели,- сказал министр на встрече с волонтерами-медиками, его слова приводит РИА Новости. - Нам удалось сохранить реально 10 тысяч жизней.

По поручению президента в регионах увеличили коечный фонд для инфицированных, закуплена необходимая техника, препараты, средства защиты для врачей. В России около 25 тысяч реанимационных коек, из них только 10 процентов заняты пациентами. То есть резерв создали больше, чем требуется. Врачи и ученые надеются, что кривая заболеваемости идет на спад, ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выходе на плато.

Всего для зараженных создано 177 тысяч мест в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU