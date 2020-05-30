2020-05-30T17:16:11+03:00
В мире

Спасателям в Испании запретили делать искусственное дыхание из-за коронавируса

В протоколе Королевской испанской федерации спасения сказано "каждая жертва заразна, пока не доказано обратное"
Юлия САЛЬНИКОВА
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На спасателей наденут маски, очки и перчаткиНа спасателей наденут маски, очки и перчаткиФото: www.kinopoisk.ru
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Испанские спасатели на пляжах в этом году не будут делать искусственное дыхание из-за коронавируса. Это официально запрещено протоколом Королевской испанской федерации спасения жизней. В документе, выпущенном 30 мая, сказано, что "каждая жертва заразна, пока не доказано обратное".

Вместо искусственного дыхания их уст в уста, спасателей просят использовать насос. Их уже начали обучать, как пользоваться прибором.

Как сообщает The Mirror, это не единственное нововведение. Вместо спасателей, которых многие представляют по сериалам про Малибу, на вышках испанских пляжей будут дежурить максимально защищенные от коронавируса люди - в масках, перчатках, защитных очках. Еще спасателям дали указания стоять в стороне от людей, учитывая направления ветра, чтобы минимизировать риск заражения.

По данным издания во время купального сезона в Испании в среднем три человека погибают от утопления на пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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