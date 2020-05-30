В Роскосмосе сравнили доход от полетов астронавтов на «Союзах» с найденной на улице монеткой

30 Май 2020 2020-05-30T19:15:29+03:00

В госкорпорации напомнили, что это была дополнительная прибыль, и она рано или поздно должна бала закончиться

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В Роскосмосе оценили, как повлияет на доходность полетов к МКС отсутствие на борту МКС американцев. Последние девять лет в НАСА выкупали часть мест на борту российского космического корабля для своих астронавтов. 30 мая в США впервые запустят коммерческий, но американский космический корабль Crew Dragon. Это будет вторая попытка, первая провалилась 27 мая из-за нелетной погоды.

- Когда у наших партнеров возникли сложности с тем, что заканчивали летать шаттлы... помогая в этот момент нашим партнерам, получали какую-то дополнительную прибыль,- сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в эфире телеканала НТВ.

Он признал - в Роскосмосе понимали, что рано или поздно эта допприбыль должна была закончиться, причем рассчитывали - это произойдет гораздо раньше. Этот доход Крикалев сравнил с найденной на улице монеткой.

- Несправедливо говорить, что мы что-то недополучим,- сказал Крикалев.

По его мнению, теперь работа просто вернутся в нормальное русло. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с момента, когда американцы станут летать на своих кораблях, Россия перестанет сокращать свои космические программы и число членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU