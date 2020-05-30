Жена полицейского, подозреваемого в убийстве Флойда, подала на развод

30 Май 2020 2020-05-30T19:40:47+03:00

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Жена полицейского, подозреваемого в убийстве Джорджа Флойда, подала на развод. Офицер Дерек Шовен разом лишился работы и семьи после смерти темнокожего мужчины.

Несколько дней назад вместе с напарниками он задержал темнокожего мужчину. Его повалили на землю и на глазах людей, Шовен наступил коленом на шею задержанного. После тщетных попыток освободиться, Флойд перестал двигаться. Когда кадры попали в Сеть, он уже был мертв. Эти события стали началом митингов в более чем 10 городах США. Протестующие жгут машины, громят магазины. погибли уже два человека.

Дерек Шовен задержан в тот же день. В субботу 30 мая его супруга, Келли Шовен, через адвоката заявила, что подает на развод. Как сообщает CBS Minnesota, женщина выразила соболезнования семье погибшего и призналась, что чувствует себя "опустошенной".

Она попросила о безопасности для своих детей от первого брака, с Дереком у нее не было совместного ребенка, для родителе и себя.

Согласно судебной медэкспертизе, Флой умер вовсе не от удушья, а от проблем с сердцем. Его семья в это не верит и требует независимую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU