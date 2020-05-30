2020-05-30T21:41:51+03:00
Спорт

"Бавария" разгромила 5:0 дома "Фортуну" в 29 туре чемпионата Германии

Два гола забил Роберт Левандовски, ставший героем поединка Бавария - Фортуна
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Бавария" добилась победы над "Фортуной" 5:0."Бавария" добилась победы над "Фортуной" 5:0.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

30 мая в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" футболисты "Баварии" сыграли поединок 29 тура чемпионата в Германии. Лидеры Бундеслиги добились легкой победы над аутсайдером - "Фортуной" из Дюссельдорфа. И благодаря выигрышу со счетом 5:0 мюнхенцы укрепили свои лидирующие позиции.

На 15-й минуте матча Йоргенсен отправил мяч в свои ворота, вскоре Павар удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте он забил второй мяч в этой игре, воспользовавшись пасом Киммиха. Точку в первом тайме поставил Роберт Левандовски, который довел счет до разгромного. Во втором половине встречи Левандовски на 50-й сделал счет 4:0. Ну а на 52-й Альфонсо Дэвис поставил точку, забив пятый мяч в ворота "Фортуны". Итог матча Бавария - Фортуна - победа хозяев 5:0.

Этот успел для "Баварии" стал десятым подряд во всех турнирах. И у команды фантастическая статистика - 10 побед при разнице голов 32:5. После этой победы "Бавария" с 67 очками - лидер Бундеслиги. "Боруссия" Дортмунд - вторая, у нее на 10 баллов меньше. Но игра в запасе.

Свой следующий матч "Бавария" проведет в Леверкузене против "Байера" в субботу, 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В НАСА подтвердили, что погода позволяет совершить запуск Crew Dragon
Первый российский препарат против коронавируса Авифавир получил одобрения Минздрава
Президент США заявил, что запуск Crew Dragon могут отложить на 3 июня
"Бавария" разгромила 5:0 дома "Фортуну" в 29 туре чемпионата Германии
Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти
Трамп назвал журналистов CNN "больными неудачниками" за попытку обвинить Россию в организации протестов
Число выздоровевших военных стабильно превышает число заболевших
В Госдуме заявили, что часть поправок в Конституцию уже начала работать
Microsoft заменит журналистов роботами
Вторая попытка улететь: Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен поднялись на борт Crew Dragon
Жена полицейского, подозреваемого в убийстве Флойда, подала на развод
В Роскосмосе сравнили доход от полетов астронавтов на «Союзах» с найденной на улице монеткой
Смерть Джорджа Флойда из Миннеаполиса объяснили проблемами с сердцем
Мясников перечислил все способы передачи коронавируса
Греция вновь откроется для туристов из 29 стран
Нацгвардия Миннесоты впервые со времен Второй мировой войны проводит полную мобилизацию
Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год
Тейлор Свифт обвинила Трампа в расизме за его слова о расстреле протестующих в Миннеаполесе
Спасателям в Испании запретили делать искусственное дыхание из-за коронавируса
Трамп похвалил спецслужбы за работу во время протестов у Белого дома
От коронавируса умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов
Глава НАСА не уверен, что запуск Crew Dragon состоится 30 мая
От Миннеаполиса до Нью-Йорка: названы охваченные бунтами города США
Мурашко рассказал, что помогло спасти 10 тысяч жизней во время пандемии коронавируса
Май в Москве может стать самым дождливым за почти 200 лет
В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
Лавров сообщил, что больше 25 тысяч россиян ожидают эвакуации из других стран