"Бавария" разгромила 5:0 дома "Фортуну" в 29 туре чемпионата Германии

30 Май 2020 2020-05-30T21:41:51+03:00

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30 мая в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" футболисты "Баварии" сыграли поединок 29 тура чемпионата в Германии. Лидеры Бундеслиги добились легкой победы над аутсайдером - "Фортуной" из Дюссельдорфа. И благодаря выигрышу со счетом 5:0 мюнхенцы укрепили свои лидирующие позиции.

На 15-й минуте матча Йоргенсен отправил мяч в свои ворота, вскоре Павар удвоил преимущество хозяев. На 29-й минуте он забил второй мяч в этой игре, воспользовавшись пасом Киммиха. Точку в первом тайме поставил Роберт Левандовски, который довел счет до разгромного. Во втором половине встречи Левандовски на 50-й сделал счет 4:0. Ну а на 52-й Альфонсо Дэвис поставил точку, забив пятый мяч в ворота "Фортуны". Итог матча Бавария - Фортуна - победа хозяев 5:0.

Этот успел для "Баварии" стал десятым подряд во всех турнирах. И у команды фантастическая статистика - 10 побед при разнице голов 32:5. После этой победы "Бавария" с 67 очками - лидер Бундеслиги. "Боруссия" Дортмунд - вторая, у нее на 10 баллов меньше. Но игра в запасе.

Свой следующий матч "Бавария" проведет в Леверкузене против "Байера" в субботу, 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU