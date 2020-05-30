В НАСА подтвердили, что погода позволяет совершить запуск Crew Dragon

30 Май 2020 2020-05-30T22:16:27+03:00

Астронавты за несколько часов до вылета уже заняли места на корабле Фото: Кадр видео

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Запуск космического корабля Crew Dragon состоится 30 мая. Переносить вылет астронавтов на июнь не будут, подтвердили в компании НАСА. Погода, которая помешала запустить корабль 27 мая, в субботу не станет причиной отмены космического рейса - уже началась загрузка топлива. Это при том, что за несколько часов до запуска на стартовой площадке начался дождь.

Вероятность вылета с 50 процентов поднялась до 70. Но все еще может измениться:

- Чиновники будут продолжать внимательно следить за погодой, пока примерно за минуту до старта не начнут действовать автоматизированные компьютеры ракеты,- сообщает CNN.

Президент Дональд Трамп уже прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы пообщаться с экипажем корабля. Ожидается прибытие главы компании SpaceX Илона Маска. Впервые коммерческая компания, а не государственная корпорация, построила корабль для запуска астронавтов на МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU