В НАСА подтвердили, что погода позволяет совершить запуск Crew Dragon
Запуск космического корабля Crew Dragon состоится 30 мая. Переносить вылет астронавтов на июнь не будут, подтвердили в компании НАСА. Погода, которая помешала запустить корабль 27 мая, в субботу не станет причиной отмены космического рейса - уже началась загрузка топлива. Это при том, что за несколько часов до запуска на стартовой площадке начался дождь.
Вероятность вылета с 50 процентов поднялась до 70. Но все еще может измениться:
- Чиновники будут продолжать внимательно следить за погодой, пока примерно за минуту до старта не начнут действовать автоматизированные компьютеры ракеты,- сообщает CNN.
Президент Дональд Трамп уже прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы пообщаться с экипажем корабля. Ожидается прибытие главы компании SpaceX Илона Маска. Впервые коммерческая компания, а не государственная корпорация, построила корабль для запуска астронавтов на МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU