О погоде в Москве на 31 мая 2020 года рассказали синоптики

31 Май 2020 2020-05-30T22:41:19+03:00

Если в воскресенье выпадет максимальное значение по осадкам, 69 мм, то месячный показатель будет равен 170 мм Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 31 мая 2020 года

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В российской столице продолжаются сильные дожди и ветра. О погоде в Москве и области на воскресенье, 31 мая 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

На Москву, по прогнозам экспертов, надвигается холодный атмосферный фронт. Ночью в городе ожидается температура воздуха на уровне 11 градусов тепла, с порывами северо-восточного ветра до 7 метров в секунду. Дождь сильный, местами очень сильный, в отдельных районах гроза.

Днем температура поднимется до 13 градусов по Цельсию, но ветер и осадки сохранятся на том же уровне. Если в воскресенье выпадет максимальное значение по осадкам, 69 мм, то месячный показатель будет равен 170 мм. Влажность воздуха, по прогнозам синоптиков, составит 95 процентов, атмосферное давление – 744 мм рт. ст.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, мая в российской столице может побить рекорд по осадками, ведь за прошедшие дни уже выпало две месячные нормы. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что, скорее всего, будет побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая с 1821 года, а текущий год впишет себя в историю не только из-за пандемии, но и в связи с рекордным уровнем осадков почти за 200 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU