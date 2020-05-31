2020-05-30T23:50:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года составило 178196 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Как сообщают в Оперативном штабе Москвы по COVID-2019, около 85% новых заболевших - моложе 65 летКак сообщают в Оперативном штабе Москвы по COVID-2019, около 85% новых заболевших - моложе 65 летФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За последние сутки в Москве подтвердили еще 2367 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщают в Оперативном штабе Москвы по COVID-2019, около 85% новых заболевших - моложе 65 лет. При это более 11% от общего числа новых пациентов - вообще дети и подростки до 18 лет.

«39,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% - от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% - старше 80 лет. Также 11,5% среди заболевших - дети», - сообщили представители Оперативного штаба.

А вот как изменялось ежесуточное число новых заболевших в течение последней недели:

24 мая – 2516,

25 мая – 2560,

26 мая – 2830,

27 мая – 2140,

28 мая – 2054,

29 мая – 2332,

30 мая – 2367.

«Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 178 196 случаев коронавируса», - говорится в сообщении Оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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