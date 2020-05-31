ОПЕК+ может перенести первую после сделки встречу альянса

31 Май 2020 2020-05-31T01:41:19+03:00

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Министры ОПЕК+ в настоящее время обсуждают перенос первой после заключения сделки о сокращении добычи нефтяных ресурсов встречи альянса на более раннюю дату – 4 июня. Изначально встреча должна была пройти 9-10 июня, сообщает агентство S&P Global Platts.

- Министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, президент конференции ОПЕК, попросил к 31 мая принять решение о смене даты встречи альянса. Он уже обсуждал данную инициативу с другими министрами. Сейчас обсуждается проведение встречи 4 июня, после нее предложили собрать заседание министерского мониторингового комитета организации, - отметили в агентстве.

Главная сложность теперь заключается в том, что в случае принятия такого решения дальнейшая судьба сделки ОПЕК не сможет больше основываться на данным независимых экспертов о состоянии нефтяного рынка и выполнении обязательств государств-участников по соглашению, поскольку данные будут еще не доступны.

При этом, отметили специалисты агентства, более ранняя встреча позволит участникам ОПЕК+ создать план по поставкам нефти на июль этого года, основываясь на принятом ими решении по соглашению. Как правило, программу поставок производители объявляют до конца первой недели предшествующего поставкам месяца.

Как ранее писал сайт kp.ru, члены ОПЕК+ в апреле этого года смогли договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей за день в мае и июне, 7,7 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии и 5,8 миллиона баррелей до конца апреля 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU