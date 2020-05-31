2020-05-31T02:38:27+03:00
В мире

Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений в истории»

Президент страны уже успел ознакомиться с разработками
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений в истории»Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений в истории»Фото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп анонсировал скорое появление у США «величайшие вооружения». Сам глава государства уже успел ознакомиться с разработками, о чем он сообщил в субботу, 30 мая, журналистам на космодроме на мысе Канаверал после запуска космического корабля Crew Dragon к МКС.

- В скором времени мы высадимся на Марсе, у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории. Я уже успел ознакомиться с разработками, даже я не могу поверить в это, - сказал лидер США. О каких именно «вооружениях» идет речь, и как это связано с высадкой на другие планеты – Трамп не уточнил.

В начале текущего месяца президент Соединенных Штатов заявлял, что ученые страны разработают "супер-пупер-ракету". По его словам, она сможет развивать огромную скорость, в 17 раз выше, чем все существующие аналоги в настоящее время. По утверждению Трампа, создаваемая США ракета - "самая быстрая в мире, почти в 3 раза быстрее российской или китайской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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