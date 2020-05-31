31 Май 2020 2020-05-31T05:08:07+03:00

Белый дом заявил о намерении обсудить «будущее Китая» на саммите Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Саммит G7 отложили до сентября этого года

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Глава Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара рассказала, что саммит расширенной группы «семерки» позволит странам-участникам обсудить «будущее Китая». Об этом сообщили журналисты американского президентского пула.

- Алисса Фара сказала, что саммит сведет вместе наших традиционных союзников. Страны смогут обсудить на нем, как иметь дело с будущим Китая, - констатируется в сообщении

Как ранее писал сайт kp.ru, американский президент Дональд Трамп принял решение временно отложить саммит G7 в очном формате, который должен был состояться в конце июня этого года, до осени. Лидер страны намерен пригласить на встречу представителей Российской Федерации, Южную Корею, Австралию и Индию.

Дональд Трамп также подчеркнул, что считает нынешнюю группу стран, входящую в G7, устаревшей и неспособной адекватно представлять современный мир.

ИСТОЧНИК KP.RU