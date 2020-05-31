2020-05-31T05:52:21+03:00
Экономика

Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок

Промышленность страны не сможет восстановиться без России и стран СНГ
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутат Рады Наталья Королевская призвала вернуть Украине российский рынок. Фото: официальный сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».Депутат Рады Наталья Королевская призвала вернуть Украине российский рынок. Фото: официальный сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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Наталья Королевская, депутат украинской Верховной Рады, заявила, что стране необходимо вернуть российский рынок, ведь промышленность Украины не сможет в полной мере восстановиться до прежнего уровня после пандемии без РФ и государств СНГ. Высказывание политика опубликовали на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Депутат раскритиковала недавно согласованный властями Украины план по стимулированию экономической деятельности для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Королевская подчеркнула, что предложенная правительству программа не поможет восстановить промышленность.

- Упомянутые в плане стимулирования экономики намерения бороться за расширение квот Украины на рынках Евросоюза также ситуацию не спасут. Предприятия на Украине никогда не ориентировались на европейский рынок, для Евросоюза Украина является всего лишь сырьевым придатком, - рассказала депутат Верховной Рады.

Накануне руководитель исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили говорил, что для спасения и восстановления экономики страны нужно, в первую очередь, освободить бизнес от административного вмешательства со стороны государства. По мнению политика, ослабленных карантином предпринимателей нужно поддержать, избавив от чрезмерного регулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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