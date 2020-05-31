Найдена тайная страница принца Гарри в социальных сетях

31 Май 2020 2020-05-31T06:10:44+03:00

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Принц Великобритании Гарри много лет подряд использовал социальную сеть Facebook с секретной страницы под псевдонимом Спайк Уэллс. Находчивые фанаты нашли его по фотографиям с бывшей подругой Челси Дэви в друзьях. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Псевдоним Спайк, как оказалось, связано с прической принца, прозвище пошло из его семьи и от близких друзей. С английского языка это слово переводится как «шип». Согласно фейковому профилю Гарри, проживает молодой человек в городе Маун в Ботсване. Именно в этот населенный пункт принц ездил с Челси Дэви, а затем и со своей супругой Меган Маркл в рамках романтического отпуска.

В «интересах» на странице в соцсети указано занятие спортом. Издание отмечает, что аккаунт был удален еще несколько лет назад.

Экс-глава королевской охраны Скотленд-Ярда Дэй Дэвис говорит, что наличие страниц в социальных сетях несет потенциальную угрозу безопасности всем членам королевской семьи. Возможно, именно по этой причине принцу Гарри и пришлось в свое время завести фейковую страницу.

Напомним, что с конца марта этого года принц Гарри и его жена Меган Маркл перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишились королевских титулов, кроме тутилов герцога и герцогини Сассекских.

ИСТОЧНИК KP.RU