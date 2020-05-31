Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над Тайроном Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9

31 Май 2020 2020-05-31T07:00:03+03:00

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Рано утром, 31 мая, по московскому времени в Лас-Вегасе прошел последний в мае турнир под эгидой UFC. Главный промоушен мира в смешанных единоборствах продолжет выход из карантина. И главным событием стал поединок в полусреднем весе. Американец Тайрон Вудли по прозвищу "Избранный" встречался с бразильцем Гилбертом Бернсом - эта встреча стала главной на UFC on ESPN 9.

У Бернса - серия из пяти побед подряд. А вот у более маститого фаворита поединка Тайрона Вудли был перерыв почти в год. Последний раз он дрался 2 марта 2019 года, проиграв Усману Камару и лишившись чемпионского пояса.

И казалось, что за Вудли - больше преимущества в этом поединке, благо за ним звание экс-чемпиона, богатый опыт. Но бразилец показал настоящий характер и с первых же минут поединка от всей души бил своего противника. Вудли лишь держал оборону.

Поединок продолжался все пять раундов и по решению судей победа досталась бразильскому бойцу.

Теперь у Тайрона Вудли 19 побед 5 поражений а у Гилберта Бернса 19 побед и 3 проигрыша в карьере в смешанных единоборствах. Сайт KP.RU внимательно следил за ходом главных поединков турнира в Лас-Вегасе.

ИСТОЧНИК KP.RU