2020-05-31T07:48:51+03:00
Общество

Назван главный способ бросить курить

По словам эксперта, основным фактором, определяющим зависимость от табака, является социально-психологический
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назван главный способ бросить куритьНазван главный способ бросить куритьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Социально-психологический фактор во многом определяет зависимость от табака, является, поэтому на способность человека бросить курить в первую очередь влияет его образ мышления и поведения, а также поведенческие стереотипы. Об этом рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», - приводит RT слова эксперта.

Зыков пояснил, что первым дело необходимо понять, как манера курения связана с мышлением и поведением курильщика - срабатывают ли стереотипы «закурить в компании» или «после еды» на желание взять сигарету снова.

Эксперт отметил, что для изменения поведения и мышления должны быть какие-то стимулы и внутренняя готовность себя менять. «А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки», - добавил он.

По словам специалиста, такой подход касается не только курения, но и любых форм зависимого поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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