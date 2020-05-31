2020-05-31T08:54:13+03:00
В мире

«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС

Старт шаттла состоялся 30 мая с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Илон МаскИлон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После запуска нового космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции в США, глава основателя и главы SpaceX Илон Маск вспомнил шутку генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который в 2014 году предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Отвечая на вопрос о реакции России, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн сообщил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его поздравления. «Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них», - отметил Брайденстайн.

«Батут работает», - добавил Маск, рассмеялся и пояснил, что это внутренняя шутка.

Напомним, старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту. Стыковка с МКС ожидается в воскресенье 31 мая. Маск заявил, что человечество может гордиться Crew Dragon и назвал американский корабль великим достижением

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
Назван главный способ бросить курить
На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту
Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над Тайроном Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Найдена тайная страница принца Гарри в социальных сетях
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года составило 38238 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года составило 178196 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня
Более 70 человек задержали в Нью-Йорке во время протестов из-за смерти афроамериканца
Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок
Белый дом заявил о намерении обсудить «будущее Китая» на саммите
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»
Специалисты спрогнозировали цены на туристические путевки в России
Сергей Крикалев объяснил разницу между Crew Dragon и российским «Орлом»
Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космос
Жители Аргентины устроили акции протеста «за» и «против» карантина по коронавирусу
Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября
О погоде в Москве на 31 мая 2020 года рассказали синоптики
Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon