«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС

31 Май 2020 2020-05-31T08:54:13+03:00

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После запуска нового космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции в США, глава основателя и главы SpaceX Илон Маск вспомнил шутку генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который в 2014 году предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.

Отвечая на вопрос о реакции России, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн сообщил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его поздравления. «Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них», - отметил Брайденстайн.

«Батут работает», - добавил Маск, рассмеялся и пояснил, что это внутренняя шутка.

Напомним, старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту. Стыковка с МКС ожидается в воскресенье 31 мая. Маск заявил, что человечество может гордиться Crew Dragon и назвал американский корабль великим достижением

ИСТОЧНИК KP.RU