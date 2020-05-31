2020-05-31T09:25:52+03:00
Общество

Сайт для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции появится в Москве

Платформа на базе сайта мэра и правительства столицы заработает в первой половине июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сайт для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции появится в МосквеСайт для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции появится в МосквеФото: REUTERS
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Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции при помощи онлайн-сервиса, который появится в первой половине июня.

Как передает начальник Главконтроля Евгений Данчиков, платформа заработает на базе сайта мэра и правительства столицы, и жители Москвы смогут принять участие в обжаловании штрафов, приведя доказательства в свою защиту. Если речь идет о сложном случае, который требует дополнительного разъяснения, горожанину по закрытой ссылке будет открыт доступ к специальному видеосервису.

«Приезжать на очную встречу в управление не нужно: в удобной форме удаленного видеосервиса можно поучаствовать в рассмотрении своего административного дела, услышать всю информацию, представить свои документы, дополнительные бумаги, доказательства, справки», - передает ТАСС пояснение Данчикова.

Напомним, 1 апреля был принят законопроект о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции. В соответствии с документом за первое нарушение москвичей штрафуют на 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение придется заплатить 5 тысяч рублей. Такие же штраф действуют при нарушении «масочный режим», введённого в Москве с 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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