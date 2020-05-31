В России провели более 10,6 млн тестов на коронавирус

31 Май 2020 2020-05-31T10:57:42+03:00

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 пока остаются 305 тыс. человек

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За минувшие сутки в России медики провели около 327 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 31 мая, в стране проведено более 10,6 миллиона тестов на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 305 тысяч человек.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела. По ее словам, такое количество тест-систем позволяет закрыть страну с точки зрения диагностики коронавирусной инфекции.

По состоянию на воскресенье, 31 мая, за все время с начала пандемии в России выявили 405 843 случая заболевания коронавируса в 85 регионах. Наибольшее число случаев подтвердили в Москве – 2 595, а также в Подмосковье - 757, Петербурге – 369. По числу инфицированных страна остается на третьем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU