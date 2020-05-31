2020-05-31T10:57:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В России провели более 10,6 млн тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 пока остаются 305 тыс. человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России провели более 10,6 млн тестов на коронавирусВ России провели более 10,6 млн тестов на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в России медики провели около 327 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 31 мая, в стране проведено более 10,6 миллиона тестов на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 305 тысяч человек.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 17 тест-систем на коронавирусную инфекцию и пять - на антитела. По ее словам, такое количество тест-систем позволяет закрыть страну с точки зрения диагностики коронавирусной инфекции.

По состоянию на воскресенье, 31 мая, за все время с начала пандемии в России выявили 405 843 случая заболевания коронавируса в 85 регионах. Наибольшее число случаев подтвердили в Москве – 2 595, а также в Подмосковье - 757, Петербурге – 369. По числу инфицированных страна остается на третьем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нужно ли носить маски на пляжах, раскрыл Роспотребнадзор
Первое российское лекарство от коронавируса не поступит в свободную продажу
Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов
В России за сутки от коронавируса умерло 138 человек
В России провели более 10,6 млн тестов на коронавирус
В ходе протестов в США погиб один человек
В Москве вылечили еще 1 855 пациентов с коронавирусом
Сайт для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции появится в Москве
В Китае подтвердили новую версию появления коронавируса
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
Назван главный способ бросить курить
На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту