Экс-премьер Украины напомнил незалежной об «исконных» границах

31 Май 2020 2020-05-31T12:11:53+03:00

Азаров отметил, что нынешние территории страна получила только после вхождения в состав СССР

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомним, что изначально незалежная имела совсем другие границы, а нынешние территории получила только после вхождения в состав Советского Союза.

Политик отметил, до того, как стать частью СССР, в состав Украины не входили Одесса, Харьков, Донецк, Крым, Херсон, а также Луганск.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно!», - написал он на своей странице в Twitter

Азаров также обратил внимание на «новоиспеченных так называемых патриотов», которые, по его словам, «только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней».

Экс-премьера поддержал российский сенатор Пушков и заявил, передача этих территорий была большой ошибкой большевиков и КПСС. «Надо было оставить ей «исконные земли» — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU