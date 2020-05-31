Как тебе такое, Илон Маск: Роскосмос объявил про испытания двух новых ракет
Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году, а через год будет возобновлена лунная программа. Об этом сообщили официальный представитель коропорации Владимир Устименко.
«На месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет (…) Будет интересно!», - написал он на своей странице Twitter.
Устименко также прокомментировал запуск пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, как важно иметь «хоть бы две возможности» долететь до Международной космической станции и иметь ни один транспорт, который сможет доставить экипажи разных стран на борт МКС.
«Мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», - отметил представитель Роскосмоса.
Напомним, накануне SpaceX запустил корабль Crew Dragon. Старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.
ИСТОЧНИК KP.RU