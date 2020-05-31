Как тебе такое, Илон Маск: Роскосмос объявил про испытания двух новых ракет

31 Май 2020 2020-05-31T12:44:53+03:00

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Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году, а через год будет возобновлена лунная программа. Об этом сообщили официальный представитель коропорации Владимир Устименко.

«На месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет (…) Будет интересно!», - написал он на своей странице Twitter.

Устименко также прокомментировал запуск пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, как важно иметь «хоть бы две возможности» долететь до Международной космической станции и иметь ни один транспорт, который сможет доставить экипажи разных стран на борт МКС.

«Мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», - отметил представитель Роскосмоса.

Напомним, накануне SpaceX запустил корабль Crew Dragon. Старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая, с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU