В Роспотребнадзоре рассказали о новых правилах посадки в самолёт

31 Май 2020 2020-05-31T15:19:44+03:00

Порядок выхода из самолёта и транспортировки в здание аэропорта также будет другим

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Социальная дистанция в самолётах должна будет соблюдаться не только во время самого полёта, но и при посадке на борт, а также при перевозке пассажиров от самолёта до здания аэропорта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что аэропорт будет обязан обеспечить нужное количество рейсов между самолётом и аэропортом.

- Здесь тоже определённое регулирование предполагает, что изменение дистанции, которая соблюдалась на входе в самолёт, при нахождении и на выходе, не должно меняться, должно быть социальное дистанцирование, - добавила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU