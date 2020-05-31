Приютившим детей и инвалидов во время пандемии утвердили выплаты
Волонтёры, которые приняли на проживание детей и инвалидов во время пандемии коронавируса, получат за каждого человека по 12 130 рублей в месяц, сообщила пресс-служба правительства России.
Пособие положено социальным работникам и сотрудникам некоммерческих социальных организаций, позаботившимся о тех, кто оказался без помощи и поддержки.
- Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12130 за каждого человека, которому оказывается помощь,- сказано в заявлении кабмина.
ИСТОЧНИК KP.RU