Приютившим детей и инвалидов во время пандемии утвердили выплаты

31 Май 2020 2020-05-31T15:35:37+03:00

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Волонтёры, которые приняли на проживание детей и инвалидов во время пандемии коронавируса, получат за каждого человека по 12 130 рублей в месяц, сообщила пресс-служба правительства России.

Пособие положено социальным работникам и сотрудникам некоммерческих социальных организаций, позаботившимся о тех, кто оказался без помощи и поддержки.

- Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12130 за каждого человека, которому оказывается помощь,- сказано в заявлении кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU