"Исключение России было ошибкой": Пушков оценил планы Трампа пригласить РФ на G7

31 Май 2020 2020-05-31T16:00:55+03:00

Сенатор согласен с президентом США в том, что "Большая семёрка" устарела

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении пригласить Россию и несколько других стран для участия в саммите "Большой семёрки". Именно поэтому, по словам Трампа, он откладывает встречу.

- Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой, - написал Пушков в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU