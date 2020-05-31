Crew Dragon готовится к стыковке с МКС

31 Май 2020 2020-05-31T17:02:50+03:00

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в котором впервые находились люди, стартовала с мыса Канаверал в 22.22 мск субботы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилотируемый космический корабль приблизился к станции на 200 метров

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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon приблизился с МКС на 200 метров перед предстоящей стыковкой.

Стыковка планируется на 17:29, сообщает NASA.

Смотрите на сайте KP.ru онлайн-трансляцию стыковки корабля Илона Маска Crew Dragon с МКС.

Напомним, вчера, 30 мая США осуществили первый за почти 10 лет самостоятельный пилотируемый старт. Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий компании Илона Маска, SpaceX, вышел на орбиту с двумя астронавтами НАСА на борту - Дуглас Херли и Робертом Бенкеном.

С 2011 года астронавты NASA летали к МКС только на российских кораблях.

Даг Херли и Боб Бенкен приняли участие в запуске первого за 9 лет пилотируемого корабля СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая, но был отменён за 17 минут до старта из-за непогоды. В субботу в 22:22 по мск корабль с помощью ракеты-носителя Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал.

- Я сделаю всё, чтобы они вернулись домой, - сказал на пресс-конференции после старта владелец SpaceX Илон Маск.

ИСТОЧНИК KP.RU