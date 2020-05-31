2020-05-31T18:36:45+03:00
Спорт

"Боруссия" Менхенгладбах разгромила "Унион" 4:1 и вышла на третье место в Бундеслиге

Два гола в поединке Боруссия - Унион забил француз Маркус Тюрам
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Маркус Тюрам - автор двух голов "Боруссии" в матче с "Унионом".Маркус Тюрам - автор двух голов "Боруссии" в матче с "Унионом".Фото: REUTERS
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В воскресенье, 31 мая, в чемпионате Германии по футболу был сыгран матч 29 тура в Бундеслиге. Менхенгладбахская "Боруссия" играла против "Унион Берлин" и добилась победы 4:1.

Первый гол в матче, который прошел на стадионе "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе был забит в начале поединкка. На 17-й минуте Флориан Нойхаус с паса Патрика Херрманна вывел хозяев вперед. Под занавес первой половины матча Маркус Тюрам удвоил преимущество "Боруссии" и команды ушли на перерыв при счете 2:0. В начале второго тайма произошел размен голами. Сначала Себастьян Андерссон провел ответный гол "Униона", сократив разрыв в счете. Но вскоре на 59-й минуте матча Маркус Тюрам забил второй мяч в поединке. И как и в первый раз - сделал это после передачи Алассана Плеа. Точку в поединке поставил уже сам Плеа, забивший четвертый гол своего клуба на 81-й минуте матча. После этой победы "Боруссия" с 56 очками - третья в Бундеслиге. А "Унион" при 31 балле - на 14-й позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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