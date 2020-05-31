Роспотребнадзор проверит, можно ли заразиться коронавирусом от кошки
Анна Попова сообщила, что знает нескольких случаях заражения кошек COVID-19
Роспотребнадзор будет изучать, может ли человек заразиться коронавирусом от кошкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока неизвестно каким образом могли заразиться коронавирусом кошки и может ли человек заразиться от них. Роспотребнадзор планирует изучить этот вопрос, сообщила глава ведомства Анна Попова.
- Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать, - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".
ИСТОЧНИК KP.RU