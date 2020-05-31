Роспотребнадзор проверит, можно ли заразиться коронавирусом от кошки

31 Май 2020 2020-05-31T18:33:46+03:00

Роспотребнадзор будет изучать, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пока неизвестно каким образом могли заразиться коронавирусом кошки и может ли человек заразиться от них. Роспотребнадзор планирует изучить этот вопрос, сообщила глава ведомства Анна Попова.

- Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать, - заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU