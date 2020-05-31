Песков рассказал, что ему было тяжело отказаться от рукопожатий

31 Май 2020 2020-05-31T18:48:17+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от рукопожатий при приветствии из-за угрозы заражения коронавирусом. Он отметил, что ему было тяжело отказаться от этой привычки.

- Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать, - рассказал Песков в интервью на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля также поделился в программе, что похудел и отрастил бороду за время лечения от коронавируса. Песков пообещал президенту Путину сбрить бороду, когда выйдет на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU